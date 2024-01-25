Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Hüseyin Türkmen açıklaması! "Aşil tendonu..."

Abdullah Avcı'dan Hüseyin Türkmen açıklaması! "Aşil tendonu..."

Trabzonspor, Süper Lig'de 22. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 22:32 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 22:40
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Abdullah Avcı'dan Hüseyin Türkmen açıklaması! "Aşil tendonu..."

Süper Lig'de 22. hafta maçındaTrabzonspor, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:

Hüseyin Türkmen'in aşil tendonu koptu diye haber geldi. Oyun olarak bakacak olursak fena bir oyun olmadı. Atanın kazanacağı mücadeleydi rakip atı rakip kazandı.

Altyapıdan oyuncu çağırıyoruz. Trabzonspor forması ağırdır. Fikstür avantajı bize de dönecektir.

Yabancı konusunda 1 tane boşluğumuz var. Gidenler gelenler olacak mı bilmiyorum. Mevkisel olarak oyuncu hamlesi yapamıyorum.

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