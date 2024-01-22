Yakışmayan mağlubiyet

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 5-1'lik G.Saray yenilgisinin ardından üzgün olduklarını söyledi. Maça iyi başladıklarını ancak bireysel olarak çok hata yaptıklarını belirten Avcı, şöyle konuştu: "İlk yarı itibarıyla oyun dengedeydi. Bireysel performanstan yediğimiz bir gol var. Sonrasında oyuna ortak olmak istedik. 60'a kadar oyun dengeliydi. Bakasetas hamlesi yapacakken ikinci golü yedik. Bunun bir bahanesi olamaz.

TEDAVİ ETMEK ELİMİZDE

Rakibin attığı gollerde top kayıplarımız var. Güzel olmadı, şık olmadı. Daha fazla çalışacağız. Dört gün sonra maç var. Kazanıp telafi etmeye çalışacağız. Rakip geniş alanda yakaladı. Vurdukları gol oldu. Burası büyük camia. Bunu yaşadık. Bunu tedavi etmek de elimizde. Perşembe günü lig maç önemli. Bizim üçüncülük hedefimiz var. Bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Umarım bunun tedavisini bir an evvel yapıp yolumuza devam edeceğiz."

ÖMÜR'Ü KAZANMALIYIZ

Abdülkadir hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Ömür'ü kaybetmek için değil kazanmak için çalışıyoruz. Fiziksel ve zihinsel yorgunlukları var" dedi.

Trabzon-spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok hakkında konuştu: "Abdülkadir Ömür, ender değerlerden biri. Tüm kupaları kazandı. Benim hayatımda insan ve oyuncu kaybetmek yok. Ömür'ü kaybetmek için değil kazanmak için çalışıyoruz. Fiziksel ve zihinsel yorgunlukları var. Kolay değil.

BU SON MAÇIMDI

Bu yörenin çocuğu. Böyle bir karar almamızın sebebi hem fiziksel hem zihinsel... Bu karar, Ömür'ü kazanmak adına alınan karardır." Avcı, Bakasetas hakkında resmi açıklama yapılmadığını söylese de Yunan oyuncu, "Trabzonspor formasıyla son maçımdı. Bu vedanın daha iyi olmasını isterdim. Böyle mağlubiyetle, böyle bir skorla gitmeyi istemezdim" dedi.

AVCI'NIN EN AĞIR YENİLGİSİ

Galatasaray'a 5-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, iç sahadaki en ağır yenilgisini aldı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor, en fazla iç sahada üç gol yemişti. G.Saray maçı Avcı için ilk oldu.