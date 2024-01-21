Haberler Trabzonspor Kilit mevki: Orta saha

Kilit mevki: Orta saha

Trabzonspor, Galatasaray derbisinde orta alandaki üstünlüğü daha çok eline alarak topa hakim olmaya ve ezeli rakibini baskı altında tutmaya çalışacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Kilit mevki: Orta saha

Kupadaki Manisa FK galibiyeti sonrası oyuncularına, "Artık bu maç geride kaldı ve tek düşüncemiz Galatasaray" diyerek motivasyon konuşması yapan teknik direktör Abdullah Avcı, rakibin artıları ve eksileri üzerine yaptığı analizi de oyuncularıyla paylaştı. Trabzonspor, Galatasaray derbisinde orta alandaki üstünlüğü daha çok eline alarak topa hakim olmaya ve rakibini bu konuda baskı altında tutmaya çalışacak. Avcı, ayrıca takımdaki tecrübeli oyunculardan Edin Visca'ya da saha içerisinde liderlik yapması konusunda telkinlerde bulundu.

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