Kilit mevki: Orta saha

Kupadaki Manisa FK galibiyeti sonrası oyuncularına, "Artık bu maç geride kaldı ve tek düşüncemiz Galatasaray" diyerek motivasyon konuşması yapan teknik direktör Abdullah Avcı, rakibin artıları ve eksileri üzerine yaptığı analizi de oyuncularıyla paylaştı. Trabzonspor, Galatasaray derbisinde orta alandaki üstünlüğü daha çok eline alarak topa hakim olmaya ve rakibini bu konuda baskı altında tutmaya çalışacak. Avcı, ayrıca takımdaki tecrübeli oyunculardan Edin Visca'ya da saha içerisinde liderlik yapması konusunda telkinlerde bulundu.