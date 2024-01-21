Bazen planlar değişebilir

G.Saray derbisi için Avcı, "Ligimizin son şampiyonuyla önemli bir maç oynayacağız. Eksiklerimiz çok fazla ama Trabzonspor forması her zaman kendi evinde taraftarıyla birlikte kazanmak için sahaya çıkar. Bu planlar bazen değişebilir. Bazen kazanma odaklı bir durum oluşturabiliriz. Bazen taraftarın istemediği oyunlar çıkabilir. Bunu zengin kadrolar biraz oluşturabiliriz. Biz de mevcutta neler yapabileceğimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız" diye konuştu.

BÜYÜK MAÇLARDA KOLAY YENİLMİYOR

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında bugün Galatasaray'ı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda sergilediği mücadeleyle göz doldurdu. Karadeniz devi, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 15 karşılaşmaya çıktı. Bordomavililer, bu periyotta 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, sadece 3 kez mağlup oldu. Fırtına, bu mücadelelerde 22 gol atarken, 18 gol yedi.

EVİNDE 3 FARKLA ÖNDE

Fırtına evindeki 50 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarıkırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. 13 karşılaşma berabere bitti. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 7'si Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.

AVCI ÜSTÜN

Abdullah Avcı ile G.Saray'ı çalıştıran Okan Buruk, bugün 16. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik direktör, bugüne kadar 11'i Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 1'i de TFF Süper Kupası olmak üzere 15 kez karşılaştı. Bu periyotta Avcı'nın takımları 8 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 2 defa galip geldi. 5 mücadele berabere bitti.

25 PUAN TOPLADI

Karadeniz devi, Nenad Bjelica döneminde 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan toplamıştı. Teknik patron Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle bordo-mavililer, 12 müsabakada 25 puan aldı ve 3. sıraya yerleşti.