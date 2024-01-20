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İstanbul’un sefiri Abdullah Avcı!

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü. Avcı'nın, 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı. 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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İstanbul’un sefiri Abdullah Avcı!

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü. Avcı'nın, 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı. 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

HİÇ KAYBETMEMİŞTİ

Karadeniz devi, Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer; 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.

26 YILLIK HASRET BİTTİ

Trabzonspor, bu sezon sadece F.Bahçe derbisini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadı. Bordo-mavililer, bu maçta 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

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