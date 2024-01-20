İstanbul’un sefiri Abdullah Avcı!

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü. Avcı'nın, 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı. 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.
HİÇ KAYBETMEMİŞTİ
Karadeniz devi, Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer; 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.
26 YILLIK HASRET BİTTİ
26 YILLIK HASRET BİTTİ
Trabzonspor, bu sezon sadece F.Bahçe derbisini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadı. Bordo-mavililer, bu maçta 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.