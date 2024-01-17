Haberler Trabzonspor İlk döneminde 27 puan

İlk döneminde 27 puan

Teknikd direktör Abdullah Avcı, ikinci döneminde ilk geldiği zamandaki izleri taşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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İlk döneminde 27 puan

2020-21 sezonunda 9. haftada bordomavili takım ile ilk maçına çıkan Avcı, 12 haftalık dilimde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan toplamıştı.

4 MAÇTA GOL ATAMADI

FIrtına, ligde 20 maçlık dönemde 4 karşılaşmada sessiz kaldı. Bordo-mavililer, 2. haftada G.Saray'a 2-0, 8. haftada A. Demir'e 1-0 yenildiği, 10. haftada Karagümrük ile 0-0 kaldığı, 14. haftada Kayseri'ye 1-0 kaybettiği maçlarda fileleri sarsamadı.

AYNI YOLDA İLERLİYOR

Bu sezonun yine 9. haftasında takımın başında sahaya çıkan Avcı, ilk dönemindeki benzer tabloyu yaşıyor. 95 günlük dönemde 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 25 puan topladı. Bu periyotta 2.08'lik puan ortalaması elde etti.

13 OYUNCU SAHNE ALDI

Trendyol Süper Lig'in 20 maçlık döneminde, Trabzonspor'da 13 futbolcu fileleri havalandırdı. Haftayı Antalyaspor beraberliğiyle kapatan bordomavili takımda Fountas'ın fileleri havalandırmasıyla gol atan oyuncu sayısı 13'e yükseldi.

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