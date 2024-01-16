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Jehezkel tepkisi

Sürmen: Bu futbolcuya hangi sağlık sorunu nedeniyle bu bandaj sarıldı? Krampon altına bile bakan hakem bu sargıyı kontrol etti mi? Antalya ve hakemler ceza almalı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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Jehezkel tepkisi

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel'in Trabzonspor'a attığı golden sonra kameralara eline sarılmış sargıdaki İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününü göstermesi büyük tepki çekmişti. Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Sürmen, şu ifadeleri kullandı: "Antalyaspor şu soruları cevaplamalı: 1-Bu futbolcuya hangi sağlık sorunu nedeniyle bu bandaj sarıldı? 2-Saran görevli kim? 3-Yazı kimin elinin yazısı? Hakemler de şu soruları cevaplamalı: 1-Krampon altına bile bakan hakem bu sargıyı kontrol etti mi? 2-Sargı içinde alçı veya atel varsa futbolcu sağlığı için tehlike arz etmez mi? 3-VAR'daki hakem işareti ve anlamını fark etmedi mi? Bu nedenlerden dolayı sadece Antalyaspor değil hakemler de ceza almalı."

GÖZLER FEDERASYONDA: HÜKMEN BİLE ÇIKABİLİR

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ev sahibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Jehezkel, attığı gol sonrası bileğindeki bandaja yazdığı yazıyı paylaşarak İsrail'in, Gazze'de yaptığı katliamı destekler şekilde hareket etmişti.

TFF, Jehezkel hakkında soruşturma başlatarak, gerekenin yapılacağını bildirdi. TFF ve kurulları, bu durumu 'Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda' maddesi kapsamında değerlendirmeye alması durumunda seyircisiz oynama, saha kapama, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi cezalar gelebilir.

ZORLUOĞLU KINADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Jehezkel'i kınadı. Zorluoğlu, "Sporculuğa yakışmayan bir hezeyanla zulmü desteklediğini alenen ilan eden İsrailli futbolcu Jehezkel'i kınıyorum" dedi.

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