Deplasman ‘Avcı’sı

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda 7 maçtır yenilmiyor. Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan alabilen Fırtına, Avcı ile bu tabloyu değiştirdi. En son ligin 8. haftasında Bjelica zamanında Adana Demirspor'a 1-0 kaybeden bordo-mavililer, Avcı geldikten sonra dış sahada oynadığı 7 maçta 4 galibiyet 3 beraberlikle 15 puan topladı. Rakip sahada 2.14 puan ortalaması elde etti. Trabzonspor, Avcı ile iç sahada 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan aldı.

AVCI 12 MAÇTA 25 PUAN TOPLADI

Karadeniz devi, Bjelica döneminde 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 12 puan toplamıştı. Teknik patron Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle bordo-mavililer, oynadığı 12 müsabakada 25 puan aldı ve 3. sıraya yerleşti.

12 GÜNDE 4 KRİTİK MAÇ

Karadeniz devi 12 günde 4 kritik maça çıkacak. Takımdaki eksikler ise can sıkıyor. Denswil, Larsen, Umut Bozok, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas sakat. Trezeguet, Pepe ve Onuachu da Afrika Kupası'nda. Antalyaspor maçına eksik kadro ile çıkan Trabzonspor, kadroda rotasyon yapamıyor.

Fırtına perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Manisa FK'yı konuk edecek. 21 Ocak Pazar günü yine Papara Park'ta Galatasaray derbisi var. 22. haftada 25 Ocak Perşembe günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 29 Ocak Pazartesi ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.