Antalya şanssızlığı

Geride kalan 20 maçlık sürede 4 kez 3 maç üst üste kazanma şansı yakalayan Fırtına, Antalya deplasmanında bu şanssızlığını kırmaya çok yaklaşmıştı. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

SERİ SONA ERDİ

Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Dış sahada oynadığı son 3 maçını da kazanan bordo- mavililerin, Antalyaspor beraberliği ile bu serisi de sona erdi. Antalyaspor ile berabere kalan bordo- mavili ekip, ligde 4'üncü (Sivasspor, Karagümrük, Başakşehir) beraberliğini elde etmiş oldu.