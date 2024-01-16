Haberler Trabzonspor Antalya şanssızlığı

Antalya şanssızlığı

Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon üst üste üç maç kazanma başarısı gösteremedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalya şanssızlığı

Geride kalan 20 maçlık sürede 4 kez 3 maç üst üste kazanma şansı yakalayan Fırtına, Antalya deplasmanında bu şanssızlığını kırmaya çok yaklaşmıştı. Öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

SERİ SONA ERDİ

Süper Lig'in 20'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da 2 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Dış sahada oynadığı son 3 maçını da kazanan bordo- mavililerin, Antalyaspor beraberliği ile bu serisi de sona erdi. Antalyaspor ile berabere kalan bordo- mavili ekip, ligde 4'üncü (Sivasspor, Karagümrük, Başakşehir) beraberliğini elde etmiş oldu.

DİĞER
Mankenler kraliçesiydi, Yeşilçam yıldızı oldu! Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden ünlüymüş!
Mersin'de feci otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var!
G.Saray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..."
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Nwakaeme müjdesi!
Beşiktaş ile Trabzonspor transferde karşı karşıya!
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atalanta evinde farka koştu! Atalanta evinde farka koştu! 01:22
Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! 01:19
Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! Futbol'da 2023 yılının en iyileri açıklandı! 01:18
G.Saray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..." G.Saray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..." 01:12
Atalanta evinde farka koştu! Atalanta evinde farka koştu! 01:10
Çakar'dan iptal kararına tepki! "Faul yok" Çakar'dan iptal kararına tepki! "Faul yok" 01:07
Daha Eski
G.Saray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..." G.Saray'dan çok sert açıklama! "Bundan sonra..." 01:07
Kupada kuralar çekildi Kupada kuralar çekildi 01:02
Filede son tango Filede son tango 01:01
Benzema krizi! Benzema krizi! 01:00
Arda Güler büyüledi Arda Güler büyüledi 00:58
G.Saray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk açıkladı G.Saray'da Icardi müjdesi! Okan Buruk açıkladı 00:50