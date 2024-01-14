ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Antalyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: LEITE, BAHADIR, BÜNYAMIN, GÜRAY, ÖMER, UFUK, SARIC, ERDOĞAN, BUKSA, SAFURI, BYTYQI

TRABZONSPOR: UĞURCAN, MEHMET, BANIYA, BENKOVIC, EREN, BERAT, MENDY, BAKASETAS, VISCA, FOUNTAS, ENIS

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür, Umut Bozok ve Larsen kadroda yer almadı.