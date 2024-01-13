Zirve Avcı'sı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 11 maçta sadece bir kez sahadan mağlubiyetle ayrılırken, 3 maç beraberlikle, 7 maçı ise galibiyetle tamamladı. Göreve başladığında Fenerbahçe ile 12, Galatasaray ile 10 olan puan farkı, Abdullah Avcı'nın görevde olduğu 11 lig maçı baz alındığında ise her iki takımla da ikiye kadar düştü. Avcı, Trabzonspor'un başına geçtikten sonra ligde oluşan 11 haftalık puan durumu:

BU SEZON 2.18 OLDU

Fırtına, bu sezon Abdullah Avcı ile 2.18 puan ortalaması yakaladı. Bjelica'nın ayrılmasının ardından 8. hafta sonunda göreve gelerek takımı üçüncü sıraya kadar taşıyan Avcı yönetiminde Karadeniz devi, 7 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 24 puan topladı. Tek yenilgisini sahasında Kayserispor karşısında (0-1) yaşadı

1-Fenerbahçe 26

2-Galatasaray 26

3-Trabzonspor 24

2 PUAN ORTALAMASI

Fırtına, Avcı'nın görevde bulunduğu iki dönemde bir şampiyonluk, 2 Süper Kupa kazandı. Avcı ile 2 puan ortalaması yakaladı. Bordo- mavili takım, başarılı hoca ile 104 lig maçında 59 galibiyet, 31 beraberlik alırken, 14 kez kaybetti. İlk olarak 2020-21'in 8. haftası sonrası gelen Avcı idaresinde Fırtına, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, şampiyonluğa ulaştığı 2021- 22'de ise 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Avcı'nın olmadığı 2022-23'ün 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 7 kez yenildi.