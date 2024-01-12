Avcı etkisi

Trabzonspor dün Samsunspor'u 2-1 yenerek yükselişine devam etti. Benkovic ve Onuachu'nun golleriyle kazanan Karadeniz devi, Abdullah Avcı geldikten sonraki iyi sonuçlarına bir yenisini ekledi. Ligin 9. haftasında gelen teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor ile çıktığı 12 maçta sadece bir kez kaybederken, 3 beraberlik aldı. 7 maçı ise galip tamamladı. Kendisinden önce oynanan 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 mağlubiyetle 12 puan alınmıştı.

BJELİCA'YA FARK

Hırvat hocanın ardından göreve gelen Abdullah Avcı, Karadeniz devini 7. sıradan alıp 3. sıraya kadar tırmandırdı. Toplamda 36 puana ulaşan bordo mavili takım, başarılı hoca ile 24 puan topladı. Geçtiğimiz sezonun son 8. haftasında göreve getirdiği Bjelica ile Trabzonspor 16 maça çıktı. Bu periyotta 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması elde etti. Bordo-mavililerin başında geçirdiği 176 günde 24 puan elde toplamıştı. Abdullah Avcı ise aynı puanı 92 günde yakalamayı başardı.

SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Bordo-mavililer, bu sezon Bjelica'nın görev yaptığı ilk 8 haftada 4 kez yenildi. Abdullah Avcı'yı takımın başına getiren Trabzonspor, deneyimli teknik adam ile ise 11 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. 7 karşılaşmayı kazanan Karadeniz devi, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Fırtına, Avcı ile bu sezon tek yenilgisini sahasında Kayseri karşısında son dakika golüyle aldı.

UĞURCAN DEVLEŞTİ

Karadeniz devinin kalecisi Uğurcan Çakır dün Samsunspor maçında yıldızlaştı. Kırmızı beyazlı takımın ataklarında yaptığı art arda kurtarışlarla devleşen 27 yaşındaki eldivenin penaltı golünde ise yapacağı fazla bir şey yoktu. Uğurcan ve Abdullah Avcı maç sonrası tribünleri gezdiler. Hakemin bitiş düdüğünün ardından ikili birlikte tribünlere giderek taraftarı selamladı. Taraftarlar hem Avcı hem de Çakır için tezahüratlar yaptı.

VİSCA, ALEX'İ YAKALADI: 108 ASİST

Türkiye kariyeri 2011'de Başakşehir'de başlayan Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan isim oldu. 2021-22'nin ara döneminde Trabzonspor'a giden Visca, bordo-mavili forma ile ligde 49 maçta 10 gol 14 asistle oynadı. Toplamda 366 maçta 95 gol 108 asiste ulaşan 33 yaşındaki futbolcu, Alex'in 108 asistlik rekorunu kırdı. Bosnalı yıldız 1 gol pası daha vermesi durumunda ligin en çok asist yapan oyuncusu olacak. 2 asistte ise tek başına zirveye çıkacak. 95 golü bulunan Visca 5 gol daha atarsa 100'ler kulübüne girecek.

KADROMUZ ZENGİNLEŞMELİ

Abdullah Avcı, puan almanın önemli olduğunu söyledi. Başarılı hoca, "Oyuncu profiline göre gerçekçi oyunlar vardır. Millet diyor ya zevk alacak oyun! O puan vermiyor artık. Bu oyunla bazen kaybedersiniz ama gerçekçi oyunla 2.20 puan ortalaması aldık ve 3.'lük için yarışıyoruz. 2 haftadır aynı takımla çıkıyorum. Rotasyon yaptığımda, bilimden analizden faydalandığımda dediler ki rotasyon mu olur! Şimdi yapamıyorum. İki sakatım var, Afrika Kupası'na gidenler var. Bu bir şikayet değil, bu bir gerçek. Kadromuzu zenginleştireceğiz" dedi.

AYNI TAKIM İLE ÇIKTILAR

SAMSUNSPOR'u konuk eden Trabzonspor, son oynadığı Ankaragücü maçının kadrosu ile sahaya çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Ankaragücü maçı 11'ini bozmadı. Deneyimli teknik adam, art arda 2 hafta aynı 11'i sahaya sürmüş oldu.

FIRTINA'DA 7 EKSİK BİRDEN

Fırtına'da Afrika Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe ile sakatlıkları bulunan Orsic, Denswil, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok maç kadrosunda yer almadı. Transfer görüşmesi yapması için izin verilen Teklic de yoktu.

FİŞİ DAHA ERKEN ÇEKEBİLİRDİK

Fırtına'nın ilk golünü atan Benkovic maçın ardından konuştu: "Eğer 3 puan sizinse bu mutluluğun tarifi olmaz. Taraftarımızın önünde gol atmak benim için çok önemliydi. Maçın fişini erken çekecek pozisyonlar vardı; değerlendiremedik." 16. hafta erteleme maçında Samsunspor'u yenen Trabzonspor, ligde geride kalan 19 hafta sonunda, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.Bordo mavili takım dünkü sonuçla birlikte sezonun ilk yarısını 36 puanla üçüncü sırada tamamlamış oldu. Onuachu geri döndü Fişi daha erken çekebilirdik 36 puanla kapadı.

4. GOL PASINI VERDİ

Onuachunun Süper Lig'de 9 golü bulunuyor. Nijeryalı yıldızın kaydettiği 9 golün 4'ünün asisti Edin Visca'dan geldi. Boşnak sağ kanadın dün 45+1 yaptığı ortayı Onuachu ağlara gönderdi. Böylece maç 2-0 oldu.

SOLUN İLACI FOUNTAS

Afrika Kupası'na giden Trezeguet ve Pepe'nin yokluğunda Abdullah Avcı'nın sol tarafta tercihi yine Fountas oldu. Ankaragücü maçında görev yapan ve performansıyla alkış ayan Yunan futbolcu dün Samsun sınavında da formayı kaptı. Yine iyi bir performans gösterdi.