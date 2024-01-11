TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI | Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Sahasında Kayseri ve Başakşehir'i yenemeyen bordo-mavililerde hedef 3 puan. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Samsunspor maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bakasetas, Fountas, Onuachu

Samsunspor: Okan, Haluk, Satka, Alim, Soner, Taylan, Bennasser, Emre, Holse, Dimata, Mouandilmadji

KAZANAN 11 SAHADA

Abdullah Avcı'nın bugün Samsunkarşısında A.Gücü deplasmanında galip gelen ilk 11'i değiştirmesi beklenmiyor. Kalede her zaman olduğu gibi Uğurcan Çakır yer alacak. Savunma dörtlüsü Jens Stryger Larsen, Rayyan Baniya, Filip Benkovic ve Eren Elmalı'dan oluşacak. Önlerinde Batista Mendy ve Berat Özdemir görev yapacak. Sağ kanatta Edin Visca solda ise Fountas oynayacak. Forvet arkasında yine Anastasios Bakasetas'ı izleyeceğiz. Hücumda ise Paul Onuachu gol arayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Samsunpor'un son 5 karşılaşmada sadece 1 defa kaybettiğini hatırlatarak oyuncularından 90 dakika mücadele etmelerini istedi.

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SAMSUN MAÇLARINI SEVİYOR

Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde 12 ve üzeri sayıda konuk ettiği takımlar arasında en çok galibiyeti bugünkü rakibi Samsunspor'a karşı aldı. Fırtına, kırmızı-beyazlılara karşı 25 karşılaşmadan 21 galibiyet çıkardı. 2'şer defa da beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

4 EKSİK VAR

Fırtına'da bu randevu öncesinde 4 futbolcu yok. Mislav Orsic ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları devam ediyor. Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile Fildişili Nicolas Pepe ise Afrika Kupası için ülke milli takımlarına katılmışlardı.

SAMSUNSPOR'DA 5 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor'da bugünkü maç öncesinde 5 eksik göze çarpıyor. Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler Afrika Kupası için takımdan ayrıldılar. Mickael Tirpan da eşi rahatsız olduğu için izinli. Gaeten Laura da sakat. Zeki Yavru'nun sakatlığı geçti.