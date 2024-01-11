TRABZONSPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Sahasında Kayseri ve Başakşehir'i yenemeyen bordo-mavililerde hedef 3 puan. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER Trabzonspor: Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

Samsunspor: Henüz açıklanmadı

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Samsunspor maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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SAMSUN MAÇLARINI SEVİYOR

Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde 12 ve üzeri sayıda konuk ettiği takımlar arasında en çok galibiyeti bugünkü rakibi Samsunspor'a karşı aldı. Fırtına, kırmızı-beyazlılara karşı 25 karşılaşmadan 21 galibiyet çıkardı. 2'şer defa da beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

4 EKSİK VAR

Fırtına'da bu randevu öncesinde 4 futbolcu yok. Mislav Orsic ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları devam ediyor. Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile Fildişili Nicolas Pepe ise Afrika Kupası için ülkesinin milli takımlarında bulunuyor.

SAMSUNSPOR'DA 5 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor'da 5 eksik göze çarpıyor. Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler Afrika Kupası için takımdan ayrıldılar. Mickael Tirpan da eşi rahatsız olduğu için izinli. Gaeten Laura da sakat.

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