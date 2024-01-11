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TRABZONSPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında yapılacak Karadeniz derbisi için nefesler tutuldu. Trabzonspor, evinde Samsunspor'u konuk edecek. Abdullah Avcı'nın gelişiyle ligde 3. sıraya yükselen bordo-mavililer, sahaya 4 eksik çıkacak. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte Trabzonspor - Samsunspor maçında ilk 11'ler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 19:03
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TRABZONSPOR SAMSUNSPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Samsunspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 16. hafta erteleme maçlarıyla devam ediyor. Karadeniz derbisinde Trabzonspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Sahasında Kayseri ve Başakşehir'i yenemeyen bordo-mavililerde hedef 3 puan. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

Samsunspor: Henüz açıklanmadı

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Samsunspor maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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SAMSUN MAÇLARINI SEVİYOR

Bordo-mavililer, Süper Lig tarihinde 12 ve üzeri sayıda konuk ettiği takımlar arasında en çok galibiyeti bugünkü rakibi Samsunspor'a karşı aldı. Fırtına, kırmızı-beyazlılara karşı 25 karşılaşmadan 21 galibiyet çıkardı. 2'şer defa da beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

4 EKSİK VAR

Fırtına'da bu randevu öncesinde 4 futbolcu yok. Mislav Orsic ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları devam ediyor. Mısırlı Mahmoud Trezeguet ile Fildişili Nicolas Pepe ise Afrika Kupası için ülkesinin milli takımlarında bulunuyor.

SAMSUNSPOR'DA 5 OYUNCU YOK

Trabzonspor'un rakibi Samsunspor'da 5 eksik göze çarpıyor. Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler Afrika Kupası için takımdan ayrıldılar. Mickael Tirpan da eşi rahatsız olduğu için izinli. Gaeten Laura da sakat.

ASpor CANLI YAYIN

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