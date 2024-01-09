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TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı'dan genç futbolcuya moral ziyareti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul'da ameliyat edilecek 15 Yaş Altı Takımı kaptanı Alperen Çakıroğlu'nu ziyaret etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 11:57
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TRABZONSPOR HABERİ - Abdullah Avcı'dan genç futbolcuya moral ziyareti

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Avcı, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde tedavi gören ve menisküs ameliyatı olacak Alperen Çakıroğlu'na moral ve motivasyon ziyaretinde bulundu.

Çakıroğlu'nun tedavi ve iyileşme süreciyle ilgili bilgi alan Avcı, genç oyuncuyla futbol üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Avcı, Alperen Çakıroğlu'na "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, en kısa sürede sahalara geri dönmesi temennisinde bulundu.

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