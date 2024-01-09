Önce Samsun sonra Antalya

Hafta içindeki kupa mücadelesinin ardından 21 Ocak Pazar günü Papara Park'ta Galatasaray derbisi var. Bu karşılaşmadan 3 gün sonra ise deplasmanda son haftaların flaş takımı Çaykur Rizespor ile Karadeniz derbisine çıkılacak.

2 HAFTADA 5 MAÇ

2024 yılına MKE Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Trabzonspor artık seri yakalamak istiyor ancak önünde hayli zorlu bir fikstür bulunuyor. Fırtına, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 haftalık periyotta 5 karşılaşma oynayacak.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Trabzonspor, ertelenen 16. hafta maçında Samsunspor ile perşembe günü Papara Park'ta karşılaşacak. Biletler dün satışa sunuldu: VIP Platinum - B: ₺1.500 VIP Platinum - A/C: ₺1.125, VIP Gold: ₺750, VIP Silver: ₺600, Batı: ₺375, Doğu Üst: ₺300, Fırtına: ₺225, Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺150.

BJELICA İLE 24 PUAN

Geçtiğimiz sezonun son 8. haftasında göreve getirdiği Bjelica ile Trabzonspor 16 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması elde etti. Bordo-mavililerin başında geçirdiği 176 günde 24 puan elde etti.