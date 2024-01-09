Haberler Trabzonspor Önce Samsun sonra Antalya

Önce Samsun sonra Antalya

Perşembe günü alt taraftan kurtulmaya çalışan Samsunspor’u evinde konuk edecek olan Trabzonspor, pazar günü Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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Önce Samsun sonra Antalya

Hafta içindeki kupa mücadelesinin ardından 21 Ocak Pazar günü Papara Park'ta Galatasaray derbisi var. Bu karşılaşmadan 3 gün sonra ise deplasmanda son haftaların flaş takımı Çaykur Rizespor ile Karadeniz derbisine çıkılacak.

2 HAFTADA 5 MAÇ

2024 yılına MKE Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Trabzonspor artık seri yakalamak istiyor ancak önünde hayli zorlu bir fikstür bulunuyor. Fırtına, 1'i Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 2 haftalık periyotta 5 karşılaşma oynayacak.

BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Trabzonspor, ertelenen 16. hafta maçında Samsunspor ile perşembe günü Papara Park'ta karşılaşacak. Biletler dün satışa sunuldu: VIP Platinum - B: ₺1.500 VIP Platinum - A/C: ₺1.125, VIP Gold: ₺750, VIP Silver: ₺600, Batı: ₺375, Doğu Üst: ₺300, Fırtına: ₺225, Güney - Kuzey Kale Arkası: ₺150.

BJELICA İLE 24 PUAN

Geçtiğimiz sezonun son 8. haftasında göreve getirdiği Bjelica ile Trabzonspor 16 maça çıktı. Söz konusu maçlarda 8 galibiyet 8 mağlubiyet alarak 1.50 puan ortalaması elde etti. Bordo-mavililerin başında geçirdiği 176 günde 24 puan elde etti.

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