Bu sezon tek mağlubiyet

Abdullah Avcı'yı daha sonra takımın başına getiren Trabzonspor, deneyimli teknik adam ile ise 10 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. 6 karşılaşmayı kazanan Karadeniz devi, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Avcı ile bu sezon tek yenilgisini sahasında Kayserispor karşısında son dakika golüyle aldı.

AYNI PUAN ORTALAMASI

Abdullah Avcı, ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde Trabzonspor takımının başına geçmişti. Görev yaptığı ilk 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2.10'luk puan ortalamasını yakalamıştı. Deneyimli teknik adam ikinci kez göreve geldiği bu dönem de bordo-mavili takımda aynı sonuçları alarak 2.10'luk puan ortalamasını tekrarlamış oldu.

BAŞARILI SONUÇLAR ALDI

İlk olarak 2020-21 sezonunun 8. haftası sonrası göreve gelen Abdullah Avcı idaresinde Fırtına, 32 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Karadeniz devi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-22'de ise Avcı ile 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, Avcı'nın takımdan ayrıldığı 2022-23'ün 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet almıştı.

AVCI KISA SÜREDE GEÇECEK

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde ise 10 maçta 21 puan topladı. 11 Ocak'ta sahasında konuk edeceği Samsunspor maçını kazanması halinde Bjelica'nın Karadeniz ekibinin başında topladığı puanı 90 günlük sürede yakalamış olacak.