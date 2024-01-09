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Abdullah Avcı etkisi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine kolay boyun eğmiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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Abdullah Avcı etkisi

Bordo-mavililer, Avcı'nın takımın başında sahaya çıktığı 103 Süper Lig maçında 58 galibiyet, 31 beraberlik alırken 14 karşılaşmada mağlubiyet yaşadı.

İSTİKRARI YAKALADI

Ankaragücü'nü 1-0 yenen Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yükselişini sürdürüyor. Deneyimli, hoca 12 puanla 7. sırada aldığı takımla çıktığı 10 maçta 21 puan toplayarak bordo-mavilileri 33 puanla 3. sıraya taşıdı.

PUAN ORTALAMASI 2.1

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde görev yaptığı 103 lig maçında 1.99 gol ortalaması yakaladı. Ligde 3. sırada bulunan Karadeniz devi, bu sezon ise Avcı ile 10 karşılaşmada 21 puan toplayarak 2,1 puan ortalaması elde etti.

DIŞARDA YENİLMEDİ

Karadeniz devi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde deplasmanda oynadığı 6 maçta, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi. Oldukça iyi bir seri elde etti.

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