Yerel basın: Dikkat edin

Fırtına'nın Ankaragücü karşısında elde ettiği galibiyet kentteki yerel basında da yankı buldu. Gazetelerin başlıkları şöyle: Kuzey Ekspres: 2024'e Dikkat Edin, Taka: Fırtına'dan yeni yıl hediyesi, Sonnokta: Başkente selam 3 puana devam, Günebakış: Trabzon'dan altın vuruş.

BAŞKENTTE ÜSTÜNLÜK

Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanını seviyor... Bordo-mavililer, başkent ekibiyle dış sahada oynadığı son 14 lig maçının sadece 1'ini kaybetti. Dünkü galibiyetle birlikte üst üste 3. zaferini kazanmış oldu. Ankara'daki 14 maçlık periyotta Fırtına'nın 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

BİR SONRAKİ DURAK ANTALYA

Son olarak Ankaragücü'nü başkentte mağlup eden Fırtına, çıktığı son 3 deplasman mücadelesinin 3'ünü de kazandı. Söz konusu süreçte Gaziantep FK, İstanbulspor ve Ankaragücü'nü deviren bordo- mavililer, hafta içinde Samsunspor'u evinde konuk edecek. Pazar günü ise Antalyaspor deplasmanına gidilecek.