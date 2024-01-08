Onuachu sessiz kaldı

Nijeryalı futbolcu, hücumda rakip stoperlerin yakın markajı altında kalırken, istediği yan topları da alamadı

SOL TARAFA İLAÇ: FOUNTAS

Afrika Kupası'na giden Trezeguet ve Pepe'nin yokluğunda Abdullah Avcı'nın sol tarafta kimi oynatacağı merak ediliyordu. Tecrübeli çalıştırıcının tercihi Fountas oldu. Ligde en son 10. haftadaki Karagümrük deplasmanında ilk 11'de görev yapan Yunan futbolcu, uzun bir aradan sonra formayı kaptı. Fountas, performansıyla alkış alırken, iki yıldız kanat oyuncusunun yokluğunda adeta sol kanada ilaç oldu

PEPE FARKLI: 5-1

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Nicolas Pepe, ülkesi Fildişi'nin Afrika Kupası'nda mücadele edeceği kadroda yer alıyor. Fildişi, Siera Leone ile bir hazırlık maçı oynadı. Pepe'nin 63. dakikada oyuna girdiği maçı Fildişi 5-1 aldı.

FOBİ SONA ERDİ

Bjelica ile Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı, deplasmanlardaki kırılganlığıydı... Hırvat hoca yönetiminde bu sezon ilk 4 deplasmanda 3 yenilgi alan Fırtına, sadece Kasımpaşa'yı İstanbul'da devirmişti. Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası ise Fırtına 6 dış sahada yenilgi yüzü görmedi. 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan topladı