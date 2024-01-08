Haberler Trabzonspor "Biz kendimize bakacağız"

"Biz kendimize bakacağız"

Ankaragücü karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Visca, zemin ve hava şartlarının kendilerini zorladığını ifade etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Biz kendimize bakacağız"

Visca, Samsunspor maçından da galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade ederek, taraftarların bu maçta tribünleri doldurarak kendilerini desteklemelerini istedi.

Zaman zaman yapılan eleştirilerle ilgili de konuşan 33 yaşındaki sağ kanat, "Her maç 90 dakika, en iyi performansı dünyada kimse göstermiyor. Biz kendimize bakacağız. Zirve ile aramızda fark var ama önümüzde daha çok maç var. Önemli olan istikrarlı sonuçlar. Sezon sonu kimin nerede olduğunu görürüz. Biz önce yerimizi korumalıyız" diye konuştu

DİĞER
'Küçük Besleme' yıllar sonra ortaya çıktı! Nur Kulakoğlu'nun değişimi ağızları açık bıraktı!
EMEKLİYE REFAH PAYI I SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam gelecek! İşte refah payı ve ek zam tablosu! Hangi artışlar yapılacak?
Milan'dan F.Bahçe'nin Krunic teklifine yanıt!
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Karsdorp'tan Trabzonspor'a yeşil ışık
Fırtına'da çifte ayrılık!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TRT SPOR CANLI İZLE - TRT Spor canlı yayın (HD) | TRT Spor frekans bilgileri 2024
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 8 Ocak? Hangi maç hangi kanalda? 08:12
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
Barça deplasmanda kazandı! Barça deplasmanda kazandı! 00:54
PSG gol olup yağdı! PSG gol olup yağdı! 00:48
Roma'da kazanan çıkmadı! Roma'da kazanan çıkmadı! 00:48
Roma'da kazanan çıkmadı! Roma'da kazanan çıkmadı! 00:47
Daha Eski
PSG gol olup yağdı! PSG gol olup yağdı! 00:37
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor 23:55
Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! Sebastian Szymanski'nin menajerinden flaş transfer sözleri! 23:47
Manchester City 5 golle turladı! Manchester City 5 golle turladı! 23:29
İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş yorumlar! İspanyol basınından ilk maç sonrası flaş yorumlar! 23:29
F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor F.Bahçe'de flaş veda! Bu ay içinde ayrılıyor 23:29