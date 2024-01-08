Visca, Samsunspor maçından da galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade ederek, taraftarların bu maçta tribünleri doldurarak kendilerini desteklemelerini istedi.

Zaman zaman yapılan eleştirilerle ilgili de konuşan 33 yaşındaki sağ kanat, "Her maç 90 dakika, en iyi performansı dünyada kimse göstermiyor. Biz kendimize bakacağız. Zirve ile aramızda fark var ama önümüzde daha çok maç var. Önemli olan istikrarlı sonuçlar. Sezon sonu kimin nerede olduğunu görürüz. Biz önce yerimizi korumalıyız" diye konuştu