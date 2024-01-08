Abdullah Avcı klasiği

Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk dönemdeki performansı tekrarladı. 10 Kasım 2020'de ilk kez göreve getirdiği Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Avcı, yönetiminde geçen 3 sezonda 1'i Süper Lig Şampiyonluğu, 2'si Süper Kupa olmak üzere 3 şampiyonluk elde etti. Trabzonspor'da, 4 Mart 2023'te alınan Ümraniyespor yenilgisi sonrası yolların ayrıldığı 60 yaşındaki hoca, Alanyaspor maçıyla 233 gün sonra ikinci dönemine başladı. Avcı, 10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak geldiği ilk dönemdeki 21 puanlık performansı tekrarladı.

TEK FARKIN KRALI

Abdullah Avcı, Ankaragücü karşısındaki 1-0'lık skor ile Süper Lig'in 2007- 08 sezonundan bu yana en fazla tek farklı galibiyet alan teknik direktör olarak istatistiklere yansıdı. Avcı geldikten sonra Fırtına çıkışa geçti.

Fırtına deplasmanda coştu

Yeni yıla 3 puanla başlayan bordo-mavililer, Ankaragücü galibiyetiyle ligde 4'üncü deplasman zaferini elde etmiş oldu. Fırtına, Ankaragücü'ne konuk olduğu son 7 lig karşılaşmasının 5'ini kazanırken, kalesini de gole kapatmayı başardı. Ayrıca Süper Lig'de çıktığı son 5 deplasman maçının 4'ünü (Fenerbahçe, Gaziantep FK, İstanbulspor, Ankaragücü) kazanan Trabzonspor, son galibiyetiyle daha önce 20 dış saha karşılaşmasında aldığı galibiyet sayısını yakalamış oldu.