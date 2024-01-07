TRANSFER HABERLERİ - Trabzonsporlu Kourbelis Fatih Karagümrük'e kiralandı

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre bordo-mavililerin Yunan futbolcusu Kourbelis, sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandı.

DIMITRIOS KOURBELIS KİMDİR?

2 Kasım 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Tripolis'te başladı. 1.81 cm boyundaki Kourbelis, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. Stoper ve merkez orta saha olarak da oynayabiliyor. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen Kourbelis, çıktığı 36 karşılaşmada 1 gole imzasını attı. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...