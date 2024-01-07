Spor yazarları MKE Ankaragücü - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bordo-mavililer 1-0 öne geçtikten sonra ilk devrenin bitimi ve ikinci yarının tamamında neredeyse skoru koruma oyununu tercih etmesi tabii ki bir büyük takım oyunu kesinlikle değil... Sahada Trabzonspor galip gelmesine rağmen, bordo-mavililerde maçın yıldızı olacak bir oyuncu söyleyebilir miyiz; bu soru işareti!..

Trabzonspor galip gelmesine rağmen her hafta oyunu geriye gittiği gibi, bordo-mavili taraftarlar da bu oyundan memnun mu, bu da ayrı bir soru işareti!.. Abdullah Avcı'nın şu andaki tercihi oyun ve oyuncu geliştirmek değil, maçı kazanmak üzerine olduğu açıkça görülüyor. Bu açıdan bakıldığında alınan üç puan başarı olabilir ama farklı bir bakış açısından da bu ağır, yavaş, temposuz, kurgusuz oyunla nereye kadar gidilir? Aynı zamanda gelecek sene için de gerekli temellerin oluşması gerekiyor.