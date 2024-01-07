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Edin Visca 12'den vurdu

En son golünü 12 hafta önce 3-2 kaybedilen Hatayspor maçında atan 33 yaşındaki Boşnak sağ kanat, başkentte yeniden sahne aldı. Visca bu sezon ligde 3 gole ulaştı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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Edin Visca 12'den vurdu

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. hafta maçında Ankaragücü'nü Edin Visca'nın klas golü ile geçti. Bakasetas'ın defanstan dönen şutunu iyi takip eden 33 yaşındaki sağ kanat, mermi gibi bir şutla Fırtına'ya 3 puanı getirdi. Visca, son golünü 12 hafta önce 3-2 kaybedilen Hatay maçında atmıştı. Uzun bir aradan sonra tekrar fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde 3 gole ulaşan Visca, ayrıca 3 asist yaparak toplam 6 gole direkt katkı sağladı.

GÖZÜ ALEX'İN REKORUNDA!

Türkiye kariyeri 2011'de Başakşehir'de başlayan Edin Visca, şampiyonluk sezonunda ise devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Son dönemde Bosnalı yıldız sakatlık problemleri yaşasa da bu sezon eski günlerine dönüş yaptı. Süper Lig'de çıktığı 354 maçta 107 asisti bulunan Visca, 1 gol pası daha vermesi durumunda F.Bahçe'nin eski yıldızı Alex'in 108 asistlik rekorunu kıracak. 33 yaşında kanat, ligde aynı zamanda 95 gole sahip ve 5 kez daha ağları sarsarsa 100'ler kulübüne girecek.

"3 PUAN ALMAK GÜZEL"

Maçın yıldızı Visca, "Çok önemli bir 3 puan aldık. Yeni yıla 3 puan ile başlamak güzel. Ekstra bir şey oynamadık. Hava şartları ve zemin iyi değildi. Önemli olan 3 puanı almak. Haftaya Samsunspor ile oynayacağız. 3. sıradayız, daha iyi hale geleceğiz" dedi.

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