Haberler Trabzonspor 3 puan ilaçtır

3 puan ilaçtır

Avcı: Galibiyet her zaman ilaçtır. Oyunun kalitesini zaferler hızlandıracaktır. Kazanmak için elimizden geleni yaptık...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 06:50
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3 puan ilaçtır

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, yeni yıla galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek "28 günde toplam 8 maç oynayacağız. Sakatlar ve Afrika Kupası ile beraber sınırlı bir şekilde gidiyoruz. Sahanın zemini çok sıkıntılıydı. Bazen buna göre oynamamız gerekiyor. Takımımız dirençli durdu" dedi. Usta hoca şöyle devam etti: Galibiyet her zaman ilaçtır. Oyunun kalitesini galibiyetler hızlandıracaktır. Oyuncular, maçı kazanmak için elinden geleni yaptı. Tebrik ediyorum. Bizim oyuncu kalitemiz onlardan daha fazla. Yönetimimize, başkanımıza ve taraftarımıza armağan olsun. Ligin şu anda üçüncüsüyüz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağız.

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