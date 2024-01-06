Haberler Trabzonspor Kourbelis için karar anı

Kourbelis için karar anı

Kadroda düşünülmeyen oyuncuların ayrılış süreci devam ediyor. Rus ekibi Grozny ile prensip anlaşmasına varan ve pazartesi günü yeni kulübüne gitmesi beklenen Teklic dışında ikinci ayrılık da gerçekleşmek üzere

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Kourbelis için karar anı

Kadroda düşünülmeyen oyuncuların ayrılış süreci devam ediyor. Rus ekibi Grozny ile prensip anlaşmasına varan ve pazartesi günü yeni kulübüne gitmesi beklenen Teklic dışında ikinci ayrılık da gerçekleşmek üzere. Sezon başında bedelsiz transfer edilen Kourbelis'e Konyaspor, Karagümrük ve Pendikspor talip oldu. En güçlü aday ise Karagümrük. Trabzonspor'un kiralık olarak ayrılmasına izin verdiği orta saha, kararını kısa süre içinde verecek. Yıllık 1 milyon 100 bin euro alan Kourbelis'in 550 bin euro'sunu Fırtına ödedi. Gerisini gittiği takımdan alacak.

TEKLIC İÇİN OPSİYON

Teklic Akhmat Grozny ile görüşmek üzere şehirden ayrılmış Rus ekibi ile anlaşmıştı. Grozny ile Trabzonspor, Hırvat 10 numaranın kiralık olarak transferi için anlaştı. Ancak opsiyon talepleri var. Fırtına sezon sonu için 1 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi koymaya çalışıyor. Rusya temsilcisi ise rakamı aşağıya çekmenin peşinde.

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