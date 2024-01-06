Ankaragücü - Trabzonspor | CANLI (Ankaragücü - Trabzonspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Ankaragücü - Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat 19:00'da oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan, Efkan, Morutan, Renaldo Cephas, Macheda

Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Visca, Onuachu

EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ YOK

MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekiyor. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer almıyor. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip ediyor.

TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe dışında eksik bulunmuyor.