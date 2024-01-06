3 puan almamız gerek

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo- mavililer, THY'ye ait özel uçakla Ankara'ya hareket etti. Avcı, takımına "Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Üç puan almalıyız" uyarısı yaptı.

DAHA ÇOK PUAN TOPLADI

Fırtına, Avcı ile oynadığı 5 deplasmanda 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan elde ederek rakip sahada 2.2 puan ortalamasıyla mücadele etti. Bu periyotta Karagümrük ile golsüz, Sivasspor ile 3-3 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra deplasmanda 3-2, Gaziantep FK'yı da 3-1 yendi. İstanbulspor'u da hükmen 3-0'la geçti.

BELÖZOĞLU İLE AVCI 4. KEZ

Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerlerinde birbirlerine 4. kez rakip olacak. Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Avcı'nın Trabzonspor'una karşı 3 kez mücadele etti. Bu karşılaşmalarda iki teknik adamın çalıştırdığı takımlar birer galibiyet alırken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZON'DA 7 EKSİK

Fırtına'da Ankaragücü maçı öncesi 7 eksik var. Sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe bugün yok.