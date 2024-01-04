Onuachu: Trabzon'da olmak harika!

Paul Onuachu, Trabzonspor dergisindeki röportajında Danimarka, Belçika ve İngiltere'de futbol oynadığını anımsatarak, "Kulüplerin oyuncularıyla ne şekilde ilgilendiklerini değerlendirdiğimde, açıkça söyleyebilirim ki Trabzonspor'da yaşadıklarımı daha önce oynadığım kulüplerin hiçbirinde görmedim" dedi. Sadece kendisine değil, herkese yakın ilgi gösterildiğine dikkati çeken Nijeryalı forvet, "İlgilenme seviyeleri inanılmaz. Oyuncuların her konuda rahat ettiğinden emin oluyorlar. Gece 2 ya da 3 olsun fark etmiyor, telefon ettiğinizde neredeyse 5 dakika içinde birisi yardım için kapınızda oluyor. Bu durum çok etkileyici" diye konuştu.

"BURASI BENİM TARZIMA UYGUN"

Onuachu, Trabzon şehrine ilişkin olarak, "Trabzon en iyi şekilde futbol oynayabileceğim bir şehir. Sakin, huzur veriyor ve çok güzel. Doğası da çok iyi. Trabzon'a gelmeden önce şehrin balık konusunda en iyisi olduğunu öğrenmiştim, gerçekten de öyle. Trabzon hakkında her şeye bakınca, burası benim futbol oynayabileceğim tarzda bir yer. Burada olmak gerçekten harika. Bu arada, havalimanı yakınımızda, antrenmandayken uçakların indiğini ve kalktığını görüyorum. Bazen dikkatimi uçaklara verip, seyrettiğim oluyor. İlk başlarda bu durumu yaşıyordum ama şimdi alıştım" değerlendirmesinde bulundu.

"UNUTAMADIĞIM GOLLER 3'E ÇIKTI"

Forvet olarak kendisinden gol katkısı beklendiğini anlatan Onuachu, "Gol atmak ve attırmak insanı mutlu ediyor. Bugüne dek çok gol attım ama ikisini unutamıyorum. İlki Manchester United'a attığım gol. Danimarka'da Midtjylland'da oynuyordum. UEFA Avrupa Ligi maçında Manchester United'a karşı kritik bir golüm vardı, çok baskı altında atmıştım. Diğeri Nijerya Milli Takımı adına attığım ilk golüm. Bunlara şimdi Konyaspor maçında attığım gol eklendi" ifadesini kullandı.

"ÖNCE ORTA SAHADA OYNADIM"

"Bazen insanlar benim boyumun uzunluğuna rağmen nasıl böyle bir tekniğim olduğunu sorguluyor" diyen Nijeryalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: "Bunun nedeni altyapıda ilk futbol oynamaya başladığımda orta saha oyuncusuydum. 8 ve 10 numara olarak oynadım. Ama büyümeye ve gelişmeye başladığınızda özelliklerinizi daha iyi fark ediyorsunuz ve zihninizde bunu planlamanız gerekiyor. Bana gerçekten en uyan yol forvetti ve bu pozisyona geçiş yaptım."

UZUN BOYUN ARTILARI, EKSİLERİ...

Uzun boylu olmanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da olduğunu ifade eden 29 yaşındaki Onuachu, "Örneğin kısaysanız muhtemelen hız, atiklik, hızlı hareket etme, hızlı dönme gibi önemli avantajlarınız olacaktır. Uzun boylu olunca da özellikle kafa vuruşlarındaki hakimiyette önemli avantaj sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca güçlü olup takım için topu daha rahat şekilde saklayabilirim" diye konuştu.

"SOUTHAMPTON İÇİN RİSK ALDIM"

Southampton'da işlerin iyi gitmediğini belirten Onuachu, "Öncelikle transfer ocak ayında gerçekleşti. Verdiğim hiçbir karardan pişman olmadım fakat bazen bir takıma imza atmadan önce sormanız gereken sorular vardır. Oynadıkları sistemin size uyup uymadığını öğrenmeniz gerekir. Kendi adıma, Belçika'da kazanılacak her şeyi kazandım, bunun yeterli olduğunu düşündüm. Başka bir şey deneme zamanı gelmişti. Orası Premier Lig. Bazen risk alırsınız ve sonra işe yarayıp yaramadığını görürsünüz. Ben de riski aldım ama olmadı" ifadelerini kullandı.

KALİTE, HIZLI DÜŞÜNME VE TEKNİK...

Onuachu, Konyaspor'a topuğuyla attığı gole ilişkin şunları kaydetti: "Bu şekilde bir gol daha önce atmamıştım. Bu tarz goller kaliteyle, hızlı düşünme ve teknikle alakalıdır. Yeterli tekniğiniz yoksa, bu tarz bir golü atamazsınız. Top bana gelirken kararı bir saniyede verdim ve yapmam gereken buna tekniği eklemekti. Vurmak için döndüğümde içeri gireceğini biliyordum. Çünkü topuğumla çok iyi vurmuştum. Ailem, arkadaşlarım, daha doğrusu bütün duacılarım, hepsi 'Bu Puskas ödüllük gol' dedi. Annem ve babamı aradığımda ise çığlık çığlığaydılar. Eşim çok heyecanlıydı maç sonunda, benimle gurur duyuyordu."

"BABAM DESTEKLEMEKTEN YORULDU"

Futbol sevdalısı olduğunu belirten Onuachu, "Avrupa'ya gelmeden önce Nijerya Lagos'tayken mahalle takımında oynuyordum. Annem ve babam benim futbol oynamamı elbette desteklediler uzun süre fakat belli bir noktaya gelince babam artık büyüdüğümü ve beni desteklemekten yorulduğunu söyledi. Ayaklarım üzerinde durmam ve eve bir şeyler getirmem gerekiyordu. O dönemde bir antrenörle tanıştım, bana FC Ebedei ile denemelere çıkmak isteyip, istemeyeceğimi sordu. Ebedei, Midtjylland ile anlaşmalı olan bir kulüp. Hemen kabul ettim" dedi.

Yunus Emre SEL