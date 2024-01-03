Haberler Trabzonspor Yeni yıl mesajı

Yeni yıl mesajı

Başkan Ertuğrul Doğan, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak şunları kaydetti: Değerli Trabzonsporlular, büyük ve güçlü bir aileyiz. Zorlukları birlikte göğüsledik, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. En güzel günlere ve tadı hâlâ damağımızda olan en büyük zaferlere yine birlikte kavuşacağız.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Yeni yıl mesajı
Başkan Ertuğrul Doğan, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak şunları kaydetti: Değerli Trabzonsporlular, büyük ve güçlü bir aileyiz. Zorlukları birlikte göğüsledik, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. En güzel günlere ve tadı hâlâ damağımızda olan en büyük zaferlere yine birlikte kavuşacağız.
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