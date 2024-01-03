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Yeni yıl mesajı
Başkan Ertuğrul Doğan, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak şunları kaydetti: Değerli Trabzonsporlular, büyük ve güçlü bir aileyiz. Zorlukları birlikte göğüsledik, bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. En güzel günlere ve tadı hâlâ damağımızda olan en büyük zaferlere yine birlikte kavuşacağız.
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