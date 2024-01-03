Hedef seriyi sürdürmek

Süper Lig'de 6 Ocak Cumartesi günü Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında kazanarak Abdullah Avcı'nın ikinci dönemindeki dış saha yenilgisizliğini sürdürme peşinde. Ligde Bjelica yönetiminde ilk 4 dış saha maçında 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3 puan elde edebilen bordo-mavililer, Avcı idaresinde dış sahada yenilgi görmeyerek daha başarılı performans ortaya koydu.

DIŞARIDA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Trabzonspor, Avcı ile deplasmanda iç sahadan daha fazla puan topladı. Avcı ile 5 dış saha maçında 11 puan alan Fırtına, Papara Park'ta ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle 7 puan elde etti. İç sahada puan ortalaması 1.75 oldu.