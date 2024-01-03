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Aidatlar artmadı
Karadeniz devi yeni yılda üye aidatlarına zam yapmadı. Bordo-mavili kulüpten üyelere yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı: "Tüzüğümüzün geçici 6. maddesi gereği, 2024 yılı için üyelik giriş ücreti ve yıllık aidat bedellerini bir önceki yıla göre herhangi bir artış yapmadan sabit kalmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir. Kulüp tüzüğümüzün 16/c maddesi uyarınca, 2024 yılı için üyelik giriş ücreti 6679 TL, yıllık aidat bedeli ise 495 TL olarak belirlenmiştir. Üyelerimize saygıyla duyurulur."
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