2024'ten umutlu

Trabzonspor, 2024 yılına umutla bakıyor. 2020, 2021 ve 2022'de kupalarla dolu 3 yıl geçiren Karadeniz devi, geçen yıl ise sportif bir başarı elde edemedi. Fırtına, 29 Temmuz 2020'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 2-0 yenerek 9. kez kupayı aldı. 27 Ocak 2021'de ise Süper Kupa Finalinde Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 2. kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

2022 YILI KUPA YILI OLMUŞTU

Fırtına, 2022 yılına kupayla başlamıştı. Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0 mağlup eden bordo- mavili takım, üst üste kupayı 2. kez kazandı. Karadeniz devi, söz konusu senede 37 yıl sonra Süper Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

2023 SIKINTILI GEÇTİ

Trabzonspor, 2023 yılında resmi olarak 43 maça çıktı. Bu periyotta 22 galibiyet, 4 beraberlik aldı ve 17 mağlubiyet yaşadı. Başarılı olamadı.