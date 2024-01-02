Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çeken Uğurcan Çakır'a sürpriz bir talip çıktı. Çizme basını; İtalyan devinin yıldız file bekçisini transfer listesine aldığını duyurdu. İşte o takım ve detaylar...
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Sezon başında yaz transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Çakır, uzun süredir önemli kulüpler tarafından takip ediliyor.
Kulübüne bonservis bedeli kazandırarak ayrılmak isteyen Uğurcan Çakır için yeni bir takım daha devreye girdi.
YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
SabahSpor'un haberine göre; İtalyan basını bordo mavili kalecinin Serie A'nın önemli takımlarından birisi olan Roma'nın transfer listesinde olduğunu yazdı.
Söz konusu haberde; Roma, Rui Patricio'nun yerine 3 aday belirledi ve bu isim arasında Uğurcan Çakır'da yer alıyor.
Roma yönetimi, son aylarda takibe aldığı Uğurcan Çakır'ı uygun maliyeti nedeniyle listenin başına ekledi.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesini 5 maçta gole kapadı ancak 18 gole engel olamadı. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bordo-mavili ekipte 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan milli kaleci, 9 milyon Euro piyasa değerine sahip.
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