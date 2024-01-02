Haberler Trabzonspor Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'daki performansıyla dikkat çeken Uğurcan Çakır'a sürpriz bir talip çıktı. Çizme basını; İtalyan devinin yıldız file bekçisini transfer listesine aldığını duyurdu. İşte o takım ve detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 12:52
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupaları hedefini sürdüren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu revize edecek olan bordo-mavili ekipte gündemin ilk sırasında Uğurcan Çakır yer aldı.

Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Takımın en değerli futbolcularından birisi olan Uğurcan Çakır için devre arası transfer dönemi yaklaşırken flaş iddialar gelmeye başladı.

Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Sezon başında yaz transfer döneminin de en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Çakır, uzun süredir önemli kulüpler tarafından takip ediliyor.

Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Kulübüne bonservis bedeli kazandırarak ayrılmak isteyen Uğurcan Çakır için yeni bir takım daha devreye girdi.

Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR
SabahSpor'un haberine göre; İtalyan basını bordo mavili kalecinin Serie A'nın önemli takımlarından birisi olan Roma'nın transfer listesinde olduğunu yazdı.

Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Söz konusu haberde; Roma, Rui Patricio'nun yerine 3 aday belirledi ve bu isim arasında Uğurcan Çakır'da yer alıyor.

Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Roma yönetimi, son aylarda takibe aldığı Uğurcan Çakır'ı uygun maliyeti nedeniyle listenin başına ekledi.

Transferde Uğurcan Çakır bombası! İtalyan devine...

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesini 5 maçta gole kapadı ancak 18 gole engel olamadı. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor!
Fırtına'da flaş Firmino gelişmesi!
Engelli park alanına park etme cezası ne?
Drift atmanın cezası ne?
Usulsüz çakar veya siren kullanmanın cezası ne?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bailly transferi ayrılığı ateşledi! Bailly transferi ayrılığı ateşledi! 12:26
Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı! Bülent Uygun Sivasspor'a imzayı attı! 12:10
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! 12:05
F.Bahçe'den stoper harekatı! Pavlovic... F.Bahçe'den stoper harekatı! Pavlovic... 11:53
Altay'ın gol umudu 42'lik Murat Uluç! Altay'ın gol umudu 42'lik Murat Uluç! 11:37
Kim Min-Jae Güney Kore’de yılın futbolcusu oldu! Kim Min-Jae Güney Kore’de yılın futbolcusu oldu! 11:35
Daha Eski
Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu Ve Icardi ayrılıyor! Bonservis bedeli belli oldu 11:20
Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? Panathinaikos - Giannina maçı ne zaman? 11:07
PSG - Toulouse maçı ne zaman? PSG - Toulouse maçı ne zaman? 11:00
Kalvin Phillips 2 dev kulübü peşine taktı! Kalvin Phillips 2 dev kulübü peşine taktı! 10:57
Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor! Ndombele'nin yerine dünya yıldızı geliyor! 10:46
Roma - Cremonese maçı ne zaman? Roma - Cremonese maçı ne zaman? 10:45