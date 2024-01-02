Kuzey yıldızı: Abdülkadir Ömür

Trabzonspor'da A takımla ilk maçına Ocak 2016'da 16 yaş 7 aylıkken Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkan Abdülkadir Ömür, yeteneğiyle taraflı tarafsız herkesi mest etmişti. Süper tekniği ile UEFA'nın bile yıllar önce dikkatini çeken ve 2021-22'deki şampiyonluk sezonunda kariyer rekor kıran Abdülkadir Ömür, 'Turkish Messi' olarak adlandırılmıştı. Gösterdiği performansla takımının değişmez isimlerinden olan ve A Milli Futbol takımına yükselen 24 yaşındaki maestro, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmişti. Bir dönem İngiliz devi Manchester City, 1.68 boyundaki yıldız için 23 milyon euro gibi çılgın bir rakamı önermiş ancak reddedilmişti.

ABDULLAH AVCI İLE BİRLİKTE ŞAHLANIYOR

Ömür, Abdullah Avcı dönemlerinde coşuyor. Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-22 sezonuna sıkıntılı başlayan genç futbolcu, sonrasında başarı hikayesi yazmıştı. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçında Yeni Malatya karşısında forma giyemeyen Abdülkadir, sonraki hafta Giresun'a karşı 11'deki yerini alırken Galatasaray karşısında takımının 2-0 geriye düşmesinin ardından taraftarın protestosuyla karşılaştı. Hatta bir taraftarın sahaya girip kendisine tepki göstermesinin ardından 37. dakikada gözyaşları ile sahayı terk etti. Sonrasında yılmadan çalıştı ve sezonu rekorla kapattı. Bu sezon da yeni patlama yapabilir.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA REKOR

Ömür, Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Abdullah Avcı ile kariyer rekoru kırdı.

Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, 33 lig maçında forma giydiği şampiyonluk sezonunda 7 kez rakip fileleri havalandırarak, takımına bu başarıda önemli katkı sağladı.

"MESSİ NEDENİYLE MEVKİM DEĞİŞTİ"

Her zaman Lionel Messi'yi izlediğini belirten Abdülkadir Ömür, şunları söylemişti: "Onun yüzünden mevkimi değiştirdim. Orta sahada oynuyordum. Sonra sağ veya sol açık oynamaya başladım. Sol ayaklı ve onun gibi top sürüp pas attığım için benzetiyorlar sanırım. Bu inanılmaz bir mutluluk benim için. Onun kadar iyi bir futbolcu bir daha gelir mi, bilemeyiz ama ona benzetilmek çok güzel. Bu beni çok mutlu ediyor."

EN ÇOK AVCI DÖNEMİNDE

Abdülkadir Ömür, bordo-mavili takımda en çok Abdullah Avcı'nın döneminde forma giydi. Deneyimli teknik adam ilk döneminde, 76 resmi müsabakada 24 yaşındaki futbolcuyu oynattı. 9 gol atıp, 7 asist yapan başarılı oyuncu, 4 bin 553 dakika sahada kaldı. Ömür, Avcı'nın bu döneminde de 9 maçın tamamında sahaya çıktı.

"AĞABEY SALÇA ALDIK"

Fırtına, aralık ayında oynadığı maçların hikayelerini yayınladı. 3-1 kazanılan G.Antep FK karşılaşmasında neşeli anlar dikkat çekti. Maç sonrası bir taraftarın soyunma odasında Abdülkadir Ömür'e Gaziantep salçası hediye etmesi kameralara yansıdı. Ömür şaşkınlığını gizleyemezken çok mutlu olduğunu belirterek taraftara tişört hediye etti. Ömür, arkadaşlarına, "Ağabey salça aldık, Gaziantep salçası" diyerek eğlenceli anlar yaşattı.

2022-2023'te 29 lig maçında 2 gol atan Ömür, bu sezon ise 16 lig maçında sahaya çıkarken rakip fileleri hiç havalandıramadı.

Mecit COŞKUN