Haberler Trabzonspor Pes etmek yakışmaz

Pes etmek yakışmaz

Trabzonspor'un medya ekibi aralıkta oynanan Kayseri, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Başakşehir maçlarının öncesi ve sonrasına ait görüntüleri yayımladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Pes etmek yakışmaz

Trabzonspor'un medya ekibi aralıkta oynanan Kayseri, Gaziantep FK, İstanbulspor ve Başakşehir maçlarının öncesi ve sonrasına ait görüntüleri yayımladı. Videoda teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözlerine ağırlıklı olarak yer verildi. Avcı, karşılaşma sonrası futbolcularına şu ifadelerle seslendi: "Trabzonspor formasını ve ağırlığını tüm maçlarda hissettirip ligin ilk üç sırasına yapışmamız bizim için çok önemli. Öz güvenli, rahat, oynadığın oyundan keyif alan, hedeflerine doğru adım adım giden, sahanın içinde vazgeçmeyen bir takım kimliğinde olmamız gerek."

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