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Asistlerin efendisi Ömür

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, bu sezon asistleri ile konuşuluyor. A takımla ilk maçına Ocak 2016'da 16 yaş 7 aylıkken Türkiye Kupası'nda çıkan 24 yaşındaki maestro, yeteneğiyle mest etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Asistlerin efendisi Ömür

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, bu sezon asistleri ile konuşuluyor. A takımla ilk maçına Ocak 2016'da 16 yaş 7 aylıkken Türkiye Kupası'nda çıkan 24 yaşındaki maestro, yeteneğiyle mest etti. Performansıyla takımının değişmez isimlerinden olan ve A Milli Takım'a yükselen Abdülkadir, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti. Bir dönem Manchester City'nin 23 milyon euro teklifine ret cevabı verilen 1.68 boyundaki yıldız, ciddi sakatlıklar yaşadı. İlk forma giydiği 2016-17'de ligde 2 maçta 14 dakika görev yapan, 3 Türkiye Kupası maçına çıkarak 1 gol kaydeden Ömür, 2017- 18'de 29 maçta 3, 2018- 19'da ligde 29 karşılaşmada 5, 2019-20'de 14 lig müsabakasında 3, 2020-21'de 23 lig maçında 2 gol attı.

TOPLAM 175 MAÇTA 22 GOL

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor forması altında 8 sezonda toplam 175 lig karşılaşmasına çıktı. Bordo-mavili futbolcu, bu maçlarda takımına 22 gol katkısı verdi. Genç futbolcu, toplamda da 211 resmi karşılaşma oynarken 25 gol atma başarısı gösterdi.

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