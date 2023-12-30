Onuachu zirvede

Süper Lig'de 19'uncu haftaya girilirken Trabzonspor, 17 maçta 30 puanla 3'üncü sırada 2023'ü geride bıraktı. Karadeniz devi 17 maçta rakip filelere 30 gol gönderdi. Bordo- mavili takımın rakip filelere gönderdiği 30 golün 20'si ayakla, 9'u kafayla atılırken, 1 gol de rakip takım kendi kalesine attı. Trabzonspor'da ayakla en fazla gol atan oyuncu 4'er golle Nijeryalı Onuachu ile Bakasetas oldu. Nijeryalı santrfor, 4'ü kafa 8 golüyle takımın en skoreri oldu.

İŞTE GOL DAĞILIMI

Ayakla atılan 20 golün futbolculara dağılımı şu şekilde: Onuachu 4, Bakasetas 4, Trezeguet 3, Bardhi 2, Visca 2, Pepe 2, Göktan 1, Berat 1, Mendy 1. Trabzonspor'da kafayla atılan 9 gole de yine Onuachu damgasını vurdu; Onuachu 4, Enis 2, Benkovic 1, Trezeguet 1, Denswil 1. Trabzonspor'un tek penaltı golünü ise Bakasetas kaydetti.