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Ömür rekora hazırlanıyor

Abdullah Avcı'yla yeniden çıkışa geçen Abdülkadir Ömür, takım arkadaşlarına bu sezon 6 gol pası verdi. Genç oyuncu böylece kariyer rekoru kırmaya çok yaklaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Ömür rekora hazırlanıyor

Ömür, 2018-2019'da ligde 8, kupada 1 olmak üzere toplamda 9 asist yapmıştı. 24 yaşındaki yıldız, sezonun kalanında 4 gol pası daha verirse kendi rekorunu kıracak. Ömür ayrıca A.Gücü maçında da sezonun ilk golünü atmak istiyor.

BANIYA DEĞER KAZANDI

Son haftalarda formasını Mendy'ye kaptıran Baniya, Transfermarkt'ın belirlediği 2023'te en çok değer kazanan Türk futbolcular listesinde yer aldı. 24 yaşındaki stoper yılın başında 350 bin euro değerine sahipken Karagümrük'te gösterdiği performansla değerini arttırmıştı. Trabzonspor'a transferi sonrasında da değeri 3.5 milyon euro gösterilen Baniya, listeye 14. sıradan giriş yaptı.

KONTENJANDA GERİ SAYIM

Ara transferde yabancı kontenjanında yer açmak öncelikli gündemler arasında yer alıyor. Sezon başında kiralık olarak takıma katılan Benkovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yine sezon başında transfer edilen Teklic ve Fernandez ile bir süredir takımda bulunan Bardhi için de bu ihtimal yüksek. Üç oyuncunun menajerine de teklif getirmeleri durumunda değerlendirileceği talimatı verildi.

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