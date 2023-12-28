Nokta atışı transfer

Ara transfer dönemindeki yol haritasına son şeklini vermek için Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya geldi. Bu görüşmede özellikle hem yabancı kontenjanındaki doluluk hem de ekonomik konulardan ötürü çok fazla transfer yapılmaması konusunda görüşler paylaşılırken, alınan en önemli karar, "Direkt katkı sağlayabilecek, net isimler varsa alalım" oldu. Karadeniz devi, direkt ilk 11'de oynayabilecek futbolcular üzerinde duracak.

İZİN BİTTİ, ÇALIŞMA VAKTİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, oyunculara lige verilen kısa arada 5 günlük izin vermişti. İzin bugün sona eriyor. Trabzonspor bu akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlayacak. İdmana sakatlığı bulunan oyuncular dışındaki tüm isimlerin katılması bekleniyor.

AVCI'DAN F.BAHÇE CEVABI

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir söyleşiye katılan Abdullah Avcı, sorucevap kısmında ilginç bir an yaşadı. Fenerbahçeli olduğunu belirten bir öğrenci, Avcı'ya yönelik olarak, 'Hep bizi yeniyorsunuz, hep bizi liderlikten ediyorsunuz. Bizim sistemimiz hep sizin tarafınızdan çözülüyor' şeklinde bir ifade kullandı. Avcı, gülerek ''O benim sorunum değil, sizin sorununuz'' dedi.

15 OCAK'TA TRABZON'DA

Orsic'in Trabzon'a geliş tarihi netleşti. Sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonun ilk yarısında hiç forma giyemeyen Hırvat sol kanadın 15 Ocak'ta geleceği ve çalışmalara başlayacağı belirtildi. Orsic'e öncelikle özel bir idman programı uygulanacak