Trabzonspor'da sol kanatta yeni arayış

Trezeguet, Mısır milli takımının kadrosunun açıklanmasını beklerken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sol kanada çözüm aramaya başladı. Afrika Kupası'na gitmesi halinde lig ve kupada birçok maçı kaçıracak olan Trezeguet'in yerine Avcı sol kanatta Pepe, Fountas ve Visca arasında tercihler yapacak. Deneyimli teknik adam transfer sezonu açıldığında ise bu mevkiye takviye yapılmasını isteyecek.

NENAD BJELICA'DAN DAHA İYİ

Trabzonspor, bu sezon görev yapan teknik direktörlerden Nenad Bjelica yönetiminde ilk 8 haftada 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşerken Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti. Karadeniz devi, Nenad Bjelica yönetiminde 8 karşılaşmayı da 1.5 puan ortalamasıyla oynadı, Abdullah Avcı ile 9 maçlık dönemde 18 puan elde ederek 2 puan ortalamasına ulaştı.

SEZONUN EN İYİ DERECESİ

Fırtına, sezonun en iyi derecesini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdi. Bjelica ile 8 haftalık dönemde 13'üncülük ile 5'incilik arasında dereceler elde eden bordomavili takım, Abdullah Avcı ile puan cetvelinde G.Saray ve F.Bahçe'nin ardından 18. hafta sonunda 3. sırada yer alıyor.

140 BİN TL'Yİ GERİ İSTEYECEK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yaptığı açıklamalar sebebiyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Doğan 45 günlük cezanın karşılığı olarak 450 bin TL ödeyip İstanbulspor-Trabzonspor maçında protokol tribününe girdi. Ancak Tahkim Kurulu, Doğan'ın cezasını 31 güne indirdi. Bu gelişme sonrası Doğan 14 günlük cezaya karşılık gelen bedel olan 140 bin lirayı TFF'den geri isteyecek

2023'Ü 3. SIRADA BİTİRDİ

Trendyol Süper Lig'in 18'nci hafta karşılaşmasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Nisan 2022'den beri ilk kez iç sahada çıktığı üst üste 2 Süper Lig maçında puan kaybetti. Lige verilen araya 30 puanla giren bordo-mavililer, ilk devre sonunda 3. sırada yer aldı.Süper Lig'de mücadele eden Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan dönemindeki çalıştırıcılar içerisinde en yüksek puan ortalaması yakalayan isim oldu. Geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 16 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet alarak, 1.5 puan ortalaması elde eden bordo-mavililer, Abdullah Avcı ile 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 18 puan topladı, 2 puan ortalaması yakaladı. Karadeniz devi, kısa süre takımın başında kalan Orhan Ak ile 2 maçta 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşayarak 1.5, geçici olarak takımın başına gelen dönemin futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu ile 2 maçta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 0.5 puan ortalamasında kaldı.

ÇOK YOĞUN BIR FIKSTÜR

Süper Lig'de 17 maçlık periyotta 30 puan toplayan Trabzonspor'u 2024'ün ilk haftalarında yoğun fikstür bekliyor. Yeni yılın ilk haftasında A.Gücü deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, ardından 10 Ocak'ta Samsunspor ile sahasında karşılaşacak. Fırtına bu maçtan üç gün sonra Antalyaspor ile deplasmanına sonrasında ise 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile karşılaşacak.Trabzonspor yönetiminin yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Nwakaeme konusunda süreç devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle Al Fayha'nın son üç maçında görev alamayan oyuncu için Trabzonspor kulübü başkanı Ertuğrul Doğan ve Teknik direktörü Abdullah Avcı, "Kendisiyle görüşmeler yaptık" ifadelerini kullanmışlardı. Bu açıklamaların ardından Nijeryalı oyuncunun kulübüyle ayrılık konusunda görüşme yaptığı iddia edildi. Daha önce Doğan'ın "Bonservis bedeli ödeyemeyiz" dediği oyuncunun kulübünden bonservisini alması halinde Trabzonspor'a imza atacağı bildirildi. Bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 maça çıkan Nwakaeme 3 gol 1 asistle oynamıştı.