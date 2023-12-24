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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür sakat sakat oynadı
Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, doktorların izin vermesiyle fedakarlık yapıp sahaya çıktı. 24 yaşındaki yıldız 81 dakika sahada kaldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 09:32
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