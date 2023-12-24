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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür sakat sakat oynadı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, doktorların izin vermesiyle fedakarlık yapıp sahaya çıktı. 24 yaşındaki yıldız 81 dakika sahada kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 09:31 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 09:32
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TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdülkadir Ömür sakat sakat oynadı

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Trabzonspor Kulübü önceki gün yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edildiğini duyurmuştu. Genç futbolcu, doktorların izin vermesiyle fedakarlık yapıp, sahaya çıktı. 24 yaşındaki yıldız 81 dakika sahada kaldı. Hücumları organize etmeye çalıştı. Mücadelenin sonunda yerini Enis Bardhi'ye bıraktı. Maç sonu üzgündü.
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