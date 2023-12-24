Haberler Trabzonspor Sakat sakat oynadı

Sakat sakat oynadı

Trabzonspor Kulübü önceki gün yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edildiğini duyurmuştu. Genç futbolcu, doktorların izin vermesiyle fedakarlık yapıp, sahaya çıktı. 24 yaşındaki yıldız 81 dakika sahada kaldı. Hücumları organize etmeye çalıştı. Mücadelenin sonunda yerini Enis Bardhi'ye bıraktı. Maç sonu üzgündü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakat sakat oynadı
Trabzonspor Kulübü önceki gün yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edildiğini duyurmuştu. Genç futbolcu, doktorların izin vermesiyle fedakarlık yapıp, sahaya çıktı. 24 yaşındaki yıldız 81 dakika sahada kaldı. Hücumları organize etmeye çalıştı. Mücadelenin sonunda yerini Enis Bardhi'ye bıraktı. Maç sonu üzgündü.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Teknik direktörlük koltuğuna inanılmaz isim! Ne Sergen Yalçın ne Gunnar Solskjaer: Barcelona'da görev yaptı...
CHP ve HDPKK/DEM'den yeni skandal | Şehitlerimiz için ortak bildiri yayınlama teklifini reddettiler! AK Parti'den çok sert tepki
İşte Buruk'un Icardi planı!
Beşiktaş'ın hoca adayları belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı: Kazanmaya daha yakındık!
Trabzon'da kazanan yok!
Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (23 Aralık)
Celtic taraftarlarından Filistin'e destek!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fred'e 3 maç Fred'e 3 maç 01:27
Roma evinde Napoli'yi devirdi! Roma evinde Napoli'yi devirdi! 00:48
Roma evinde Napoli'yi devirdi! Roma evinde Napoli'yi devirdi! 00:47
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... 00:05
Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... Flaş transfer hamlesi! Yönetimle görüştü ve... 00:04
G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Avrupa Ligi... G.Saray'dan çifte transfer hamlesi! Avrupa Ligi... 23:49
Daha Eski
Fred ve Mert Hakan'ın cezası açıklandı! Fred ve Mert Hakan'ın cezası açıklandı! 23:40
İstanbulspor'un cezası belli oldu! İstanbulspor'un cezası belli oldu! 23:40
G.Saray resmen açıkladı! Davinson ve Ziyech... G.Saray resmen açıkladı! Davinson ve Ziyech... 23:40
Avcı: Kazanmaya daha yakındık! Avcı: Kazanmaya daha yakındık! 23:40
Trabzon'da kazanan yok! Trabzon'da kazanan yok! 23:40
F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı F.Bahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı 23:40