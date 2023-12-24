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Sakat sakat oynadı
Trabzonspor Kulübü önceki gün yaptığı açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edildiğini duyurmuştu. Genç futbolcu, doktorların izin vermesiyle fedakarlık yapıp, sahaya çıktı. 24 yaşındaki yıldız 81 dakika sahada kaldı. Hücumları organize etmeye çalıştı. Mücadelenin sonunda yerini Enis Bardhi'ye bıraktı. Maç sonu üzgündü.
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