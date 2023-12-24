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Bardhi auta vurdu

Karadeniz temsilcisinde 81'de Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil olan Enis Bardhi kalan kısa sürede etkili olmaya çalıştı. Makedon futbolcu mücadelenin sonunda kazanılan frikikte meşin yuvarlağı Anastasios Bakasetas'ın önüne yuvarladı. Baka'nın vuruşu savunmadan döndü. Top Bardi'nin önüne düştü. Bardhi müsait durumda vurdu. Auta gönderdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Bardhi auta vurdu
Karadeniz temsilcisinde 81'de Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna dahil olan Enis Bardhi kalan kısa sürede etkili olmaya çalıştı. Makedon futbolcu mücadelenin sonunda kazanılan frikikte meşin yuvarlağı Anastasios Bakasetas'ın önüne yuvarladı. Baka'nın vuruşu savunmadan döndü. Top Bardi'nin önüne düştü. Bardhi müsait durumda vurdu. Auta gönderdi.
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