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TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan'dan Nwakaeme açıklaması! Abdullah Avcı...

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bir süredir gündemde olan Nwakaeme hakkında konuştu. İşte Doğan'ın transfer sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 14:38
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TRABZONSPOR HABERLERİ: Ertuğrul Doğan'dan Nwakaeme açıklaması! Abdullah Avcı...

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, haber 61'de yer alan haberde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Doğan, yeniden Trabzonspor'a döneceği öne sürülen Nwakaeme ile ilgili olarak da konuştu.

Transfer sürecine dair konuşan Başkan Doğan, "Bu konu teknik bir konu. Hocamızın bir görüşmesi oldu. Biz de görüştük, hocamızdan bir onay gelmedi. Onay gelince durumu değerlendireceğiz ama kulübe verdiği kakı ortada, huzursuzluk yaratmadı. Sağlığı konusunda bir durum olup olmadığını bilmiyorum. Bunlar değerlendirildikten sonra karar verilecek" dedi.

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