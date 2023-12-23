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TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Başakşehir'i konuk edecek. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Kritik maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez maçta süre alamayacak. Abdülkadir Ömür'ün durumu ise maç saati belli olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 09:32
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TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Trabzonspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile oyun anlamında da yükselişe geçen Trabzonspor'da, Orsic, Umut Bozok ve Joaquin Fernandez Başakşehir karşısında oynayamayacak. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği bildirildi. Abdülkadir Ömür'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Visca, Onuachu

Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ousseyneu, Lima, Abeid, Berkay, Pelkas, Deniz, Figueiredo, Piatek

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