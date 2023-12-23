Kanatlar uçurur

Karadeniz devinin teknik direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluktan sonraki sezon en büyük sıkıntıyı kenarlarda yaşamış ve bu verimsizlik istikrarsız sonuçları, devamında da hocanın istifasını getirmişti. Avcı'nın Trabzonspor'daki ikinci döneminde ise kanat oyuncularının performansı dikkat çekiyor. Özellikle son 2 galibiyette Trezeguet-Visca ikilisi farkını ortaya koydu. Gaziantep deplasmanında müthiş bir oyun ortaya koyan Boşnak yıldız, tek başına rakip savunmayı dağıtmıştı.

YİNE GEREKENİ YAPIN

O maçta Trezeguet 2 gol atmıştı. Mısırlı sol kanat, İstanbulspor deplasmanında yine takipçiliğini konuşturup fileleri havalandırırken; Visca da Onuachu'ya asist yaptı. Bordo-mavili takımın hocası, her iki yıldızın da performansından çok memnun ve bugün Papara Park'ta oynanacak Başakşehir mücadelesinde de Visca ile Trezeguet'ye çok güveniyor. İkili ile görüşen 60 yaşındaki hoca, "Sorumluluk almaya devam edin. Başakşehir maçında da gerekeni yapın" dedi

İKİ FUTBOLCU DAHA GELECEK

Sezonun ikinci yarısında ise Avcı'nın kanat rotasyonunda eli iyice rahatlayacak. Sakatlıktan dönüş için geri sayımda olan Pepe'nin yanı sıra çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra bireysel idmanlarını sürdüren Orsic takıma katılacak. Bu iki ismin de gelişiyle, Trabzonspor'un kanat gücü iyice artacakTHY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Anadolu Efes ile Baskonia kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Baskonia maçının canlı skora takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.