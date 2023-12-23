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Gözler Onuachu’da

Karadeniz devinin forveti Paul Onuachu, İstanbulspor'a attığı golle kalitesini bir kez daha konuşturmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Gözler Onuachu’da

Karadeniz devinin forveti Paul Onuachu, İstanbulspor'a attığı golle kalitesini bir kez daha konuşturmuştu. Bordo-mavili takıma geldiği günden bu yana performansı ile dikkat çeken Nijeryalı santrfor, Süper Lig'de 8 kez fileleri sarstı. Kayserispor ve Gaziantep maçlarını boş geçen 2.01'lik dev forvet, bugün de en önemli gol ayağı olacak. Onuachu attığı 8 golün 4'ünü kafa ile kaydetti.

ÖMÜR'DE ÖDEM

Sakatlanan Abdülkadir Ömür ile ilgili açıklama geldi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "İstanbulspor maçında ağrı hissederek çıkan Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar yarın (bugün) verilecek" dedi.

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