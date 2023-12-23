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FIFA ile birlikteyiz

Trabzonspor Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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FIFA ile birlikteyiz

Trabzonspor Avrupa Süper Ligi davasına ilişkin Avrupa Adalet Divanı kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Trabzonspor, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin ECA aracılığı ile UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve iş birliği içerisinde çalışarak güvence altına alınabileceği yönündeki tutumunu devam ettirmektedir. Bu, hiçbir şekilde sözde Süper Lig projesini desteklemeyen ESL davasındaki ECJ kararının ışığında odaklanmamızı yönlendirecek" denildi.

'HATA YAPMA' UYARISI

Sakatlığı bulunan Mislav Orsic ve Göktan Gürpüz dışında eksik oyuncu yok. Abdullah Avcı'nın son iki maçta koruduğu ilk 11'de büyük bir değişim yapması beklenmiyor. Başakşehir'in son maçlarını analiz eden teknik ekibin, bulunan fırsatları değerlendirme ve rakibin hızlı oyunu karşısında bireysel hataların asgariye indirilmesi konusunda çalışmalar yaptığı da öğrenildi

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